Prefeitura de Rodrigues Alves realiza abertura dos serviços e programas oferecidos pelo CRAS

A prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social, realizou neste sábado,10, no parque municipal a abertura do segundo semestre dos serviços e programas oferecidos pelo CRAS, que teve como tema: Festa Junina e contou com a linda apresentação da Quadrilha de Milhões, organizada pelos coordenadores, técnicos e funcionários do CRAS e Assistência Social, além de brincadeiras, dinâmicas, caça tesouro, espaço com brinquedos para as crianças, sorteio de prêmios e lanche.

No evento, presença do prefeito Jailson Amorim, da primeira dama Samia Cristina, da Secretaria de Assistência Social, Rosimeire Texeira, da Coordenadora do CRAS, Mariene, do presidente da câmara Tiago Matos, da vereadora Margila, dos idosos do CCI – Centro de Convivência do Idoso, dos usuários dos serviços, famílias, funcionários e comunidade local.

Jailson Amorim, falou da importância dessa ação, e dos programas socioassistenciais da proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social ofertados pelo CRAS.”Iremos promover muitas atividades de integração, cursos, projetos e ações que vão de encontro as necessidades do público alvo”, concluiu o prefeito.