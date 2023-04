Prefeitura de Rodrigues Alves realiza a 6ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

Nos dias 13 e 14 de Abril, a Prefeitura de Rodrigues Alves por meio da Secretaria de Assistência Social, e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), promoveu a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Este evento buscou refletir e avaliar os reflexos da situação dos direitos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade.

As palestras foram conduzidas pelo Excelentíssimo Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Rodrigues Alves, Dr. Erik da Fonseca Farhat, e a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a senhora Sarah Nunes Farhat.

O evento contou com a presença do Prefeito em exercício, Pr. Nilson Magalhães, Secretária de Assistência Social, Rosimeire Texeira, Secretário de Educação, Narciso Melo, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Clemenson Pinheiro, adolescente Maria Camile representando a Pastoral da Juventude, Sub-comandante do pelotão da PM de Rodrigues Alves, Tenente R. Lopes, Conselheiro Tutelar, Arisson Castelo, e Representação Religiosa, Padre Ronaldo.

O Presidente da CMDCA, Clemenson Pinheiro, a Vice- presidente Francisca Amaral e a Secretária Executiva Lucilene Amaral agradece a todos os participantes, em especial a Guarda Mirim, na pessoa do Sargento Raimundo Sampaio.

No ato, foram eleitos 6 delegados titulares, e seus respectivos suplentes, para participar da 12° Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá em Rio Branco, com data prevista para o dia 26 e 27 de julho de 2023.