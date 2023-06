Prefeitura de Rodrigues Alves realiza 13ª Conferência Municipal de Assistência Social no município

Assessoria / PMB – A Prefeita Fernanda Hassem foi a anfitriã na abertura do Seminário dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil 2023, realizado no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizado no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), na manhã desta terça-feira,13.

O Seminário tem como tema: Apresentação dos Resultados dos Monitoramentos das Cotas dos Rios e dos Projetos Preventivos aos incêndios Florestais nos municípios do Estado do Acre pelos coordenadores municipais 2023, com participação de nove dos coordenadores municipais de Defesa Civil, dos municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Manoel Urbano, Assis Brasil, Jordão, Rio Branco, Bujari, Capixaba.

Participaram da abertura, os prefeitos Bira Vasconcelos (Xapuri) e “Padeiro” ( Bujari), representando o comando geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Éden da Silva Santos, o Coordenador Estadual de Defesa Civil, Coronel Batista, Comandante da Companhia Especial de Fronteira, Capitão Onofre, Comandante do 5 Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente Villanova, Presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio.

De acordo com o Coronel Batista, o número de desastres naturais têm aumentado, sendo necessárias ações preventivas. “As Defesas Civis precisam estar preparadas para ações de assistência, de resposta e também de redução dos impactos causados por esses eventos extremos. Esse ano tivemos decretação de estado de emergência em nove municípios do Estado do Acre, desses, oito solicitaram ajuda do Governo Estadual, sendo assim essa troca de experiência com os municípios do Alto e Baixo Acre é fundamental “, disse o Coronel.

Representando o Comando geral do Corpo de Bombeiros, o Coronel Éden da Silva Santos aposta na parceria para o resgate de famílias nas situações de desastres. “O Corpo de Bombeiros entra para dar todo apoio às famílias e fortalecer essa integração, sendo protagonista, juntamente com a Defesa Civil. É muito importante a cooperação dos órgãos e, principalmente da população, exemplo do que aconteceu em Brasiléia, no período da alagação. A Defesa Civil somos todos nós, por isso estamos aqui para participar e ser parceiro no seminário”, afirmou.

O Capitão Sandro, coordenador municipal de Defesa Civil, fala da importância em participar. “Aqui nós estaremos, todos juntos, participando da ação e trocando experiências, no intuito de melhorarmos nosso atendimento no tocante aos desastres naturais”, enfatizou.

Anfitriã do evento, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem destaca a importância do Encontro de Defesa Civil, realizado no município. “É um dos encontros mais importantes, promovido pelo nosso Estado, um dia de muito contentamento, e eu preciso destacar o papel primordial da Defesa Civil e na pessoa do Coronel Éden, que foi incansável durante a alagação ocorrida em Brasiléia. Meus sinceros agradecimentos, em nome da população. Nesses dois dias serão tratados temas importantes para o aperfeiçoamento da nossa Defesa Civil acreana”, concluiu a Prefeita.