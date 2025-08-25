Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves promove panfletagem do Agosto Lilás em parceria com a Patrulha Maria da Penha
Conscientização em ruas e comércios, unidos contra a violência de gênero e gestão reforça compromisso com a valorização da mulher
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, realizou uma grande panfletagem nos comércios e nas ruas da cidade, em alusão à campanha Agosto Lilás.
A ação reforçou a importância da conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, levando informações à população sobre os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além disso, orientou sobre os canais de denúncia disponíveis, incentivando que casos não fiquem em silêncio.
Com a iniciativa, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a proteção, o acolhimento e a valorização da mulher. A campanha busca promover o diálogo e a sensibilização social, para que toda a comunidade esteja unida no combate à violência de gênero.
Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.
O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.
Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.
Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.
O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.
Prefeitura de Rodrigues Alves promove panfletagem do Agosto Lilás em parceria com a Patrulha Maria da Penha
