Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Rodrigues Alves promove panfletagem do Agosto Lilás em parceria com a Patrulha Maria da Penha

Conscientização em ruas e comércios, unidos contra a violência de gênero e gestão reforça compromisso com a valorização da mulher

Publicados

25 de agosto de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Patrulha Maria da Penha, realizou uma grande panfletagem nos comércios e nas ruas da cidade, em alusão à campanha Agosto Lilás.

A ação reforçou a importância da conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, levando informações à população sobre os diferentes tipos de violência — física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além disso, orientou sobre os canais de denúncia disponíveis, incentivando que casos não fiquem em silêncio.

Com a iniciativa, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a proteção, o acolhimento e a valorização da mulher. A campanha busca promover o diálogo e a sensibilização social, para que toda a comunidade esteja unida no combate à violência de gênero.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Ramal do 88 recebe melhorias em ação conjunta entre Prefeitura de Assis Brasil e Governo do Estado
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Assis Brasil e CECANE fortalecem ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Publicados

2 dias atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu entre os dias 18 e 22 de agosto de 2025 os agentes do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), que realizaram visitas técnicas de monitoramento e assessoria voltadas à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Durante as atividades, o nutricionista responsável pela merenda escolar do município acompanhou os agentes, contribuindo com informações sobre o planejamento dos cardápios, a distribuição dos alimentos, as condições de armazenamento e preparo, além de apresentar a realidade e as necessidades das escolas municipais.

O objetivo das visitas foi avaliar a qualidade da alimentação escolar, verificando o cumprimento das normas do programa, a aplicação correta dos recursos, a infraestrutura disponível e as práticas adotadas no município, bem como identificar desafios enfrentados pelas unidades de ensino.

Encerrando o período de visitas, no dia 22 de agosto foi realizada, no auditório da Escola Íris Célia, uma Formação para os atores envolvidos na execução do PNAE. A capacitação foi ministrada pelos agentes do CECANE, Andressa de Araújo e Keliton André, com foco nos principais aspectos da legislação do programa e orientações sobre boas práticas de gestão e execução.

Leia Também:  Governo fortalece segurança pública estadual com entrega equipamentos e motocicletas

Participaram do encontro gestores e coordenadores administrativos das escolas, equipe dos setores de compras e financeiro, conselheiros da alimentação escolar, o nutricionista municipal e demais atores sociais.

O momento foi marcado por debates construtivos e pelo compartilhamento de experiências, fortalecendo o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil em garantir uma alimentação escolar de qualidade, que atenda às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 horas atrás

De goela abaixo: Vice-governadora Mailza Assis, supostamente, transforma entrega de kits sociais em palanque eleitoral no Acre

Vice-governadora, tida como pré-candidata ao governo, aparece em Cruzeiro do Sul distribuindo mais de 400 kits de vestuário, numa ação...
Política5 horas atrás

Márcio Bittar já passou por seis partidos, começou no antigo PCB (hoje PCdoB) e segue mudando de legenda para se dar bem na política acreana

Parlamentar que começou na esquerda hoje critica o que já defendeu, acumula mudanças de partido e é acusado pela Justiça...
Política3 dias atrás

Presidente do TRT-14 defende a unidade e integridade do sistema de Justiça na abertura da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas

Justiça do Trabalho inaugura novo marco para a uniformização de seus julgamentos e consolidação de sua jurisprudência – Foto: Assessoria...

POLÍCIA

Polícia6 dias atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Polícia3 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...

EDUCAÇÃO

Educação3 horas atrás

Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica

O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Educação4 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal

Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Educação4 dias atrás

Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população

Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...

CONCURSO

Concurso3 dias atrás

Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião

Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Concurso2 semanas atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso3 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...

ESPORTE

Esporte1 semana atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte1 semana atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS