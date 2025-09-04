Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
Assessoria – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil Municipal, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar, realizou uma palestra educativa na Escola Estadual Cunha Vasconcelos.
O encontro reuniu dezenas de estudantes e professores, que puderam participar ativamente de uma roda de conversa sobre os riscos e impactos das queimadas. Durante a atividade, foram apresentadas informações sobre como o fogo descontrolado pode comprometer a saúde da população, provocar doenças respiratórias, destruir a biodiversidade e afetar a qualidade de vida das comunidades locais.
Além da parte teórica, os alunos também receberam orientações práticas de primeiros socorros, aprendendo como agir em situações de emergência, como acidentes domésticos ou ocorrências relacionadas às queimadas. A demonstração foi conduzida por profissionais do Corpo de Bombeiros, que destacaram a importância da preparação da sociedade para lidar com situações de risco.
A secretária de Meio Ambiente ressaltou que a ação integra o calendário de atividades de conscientização do município, reforçando o compromisso da gestão com a educação ambiental. Já representantes da Defesa Civil destacaram que a prevenção é a forma mais eficaz de reduzir acidentes e preservar vidas.
A atividade ainda abriu espaço para perguntas dos estudantes, que puderam esclarecer dúvidas sobre o tema e compartilhar experiências do dia a dia, fortalecendo o diálogo entre comunidade escolar e órgãos de proteção.
Essa ação faz parte de um conjunto de iniciativas que visam preparar Rodrigues Alves para o período mais crítico do ano, quando as queimadas tendem a aumentar devido ao clima seco. O trabalho preventivo busca reduzir ocorrências, proteger a saúde pública e garantir um futuro mais sustentável para toda a população.
Zequinha Lima assina Ordem de Serviço de asfaltamento de Travessa no Bairro Nossa Senhora das Graças
(Assessoria) – O prefeito Zequinha Lima assinou nesta quarta-feira, 3, a ordem de serviço do asfaltamento de mais uma rua do Programa “Tua Rua Asfaltada”. A contemplada foi a Travessa Nossa Senhora das Graças, no bairro com o mesmo nome. 66 metros da via serão asfaltados com investimento de mais de R$ 100 mil.
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Governo do Estado vai asfaltar 30 ruas no município este ano e os serviços já iniciaram em 8 vias, em bairros distintos. Além do asfalto as ruas recebem serviços de drenagem, instalação de rede de água e colocação de meio fio.
Itamar de Sá, morador da travessa enfatizou que o asfalto vai garantir mais qualidade de vida para as pessoas da comunidade. “A gente vem com a reivindicação nesse pedacinho de chão de algum tempo e foi colocado agora na programação da prefeitura e graças a Deus vai ser executado. Agradecer a Deus e agradecer a sensibilidade do prefeito Zequinha Lima por ter olhado para nós porque além de nos dar qualidade de vida, melhora, valoriza aqui os imóveis e melhora o astral, todo mundo fica muito mais feliz com isso”.
Outro morador da comunidade Wolney Campos, lembra que o asfaltamento da via era um sonho da mãe dele. “Antes da minha mãe se tornar acamada, a gente ficava aqui na área e ela dizia quando é que vão passar o asfalto aqui? Eu dizia, mãe, sonhar é de graça, e na gestão prefeito Zequinha as coisas mudaram. Hoje ela não está em vida para ver a realização disso, mas nosso sonho está se tornando realidade”.
Zequinha afirma que as máquinas e homens já entrarão na comunidade para executar o serviço nesta quinta-feira, 4. “Esse ano nós vamos asfaltar cerca de 30 pedaços de rua em parceria com o Governo do Estado e já estamos em vários lugares como na área do Igarapé Preto, na região do IFAC e estamos vindo aqui hoje para dizer para vocês que a partir de amanhã as máquinas começam aqui na rua de vocês. Nós não viemos dizer que nós vamos pensar como é que nós vamos fazer o asfalto, nós viemos dizer que o asfalto começa a chegar aqui a partir de amanhã. Toda vez que a gente vai entrar numa rua, a gente faz sempre uma reunião antes para informar que as máquinas vão estar entrando”, destacou o prefeito Zequinha Lima.
Prefeitura de Rodrigues Alves promove palestra educativa sobre queimadas e primeiros socorros
