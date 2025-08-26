Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
Tudo Sobre Política II
A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Assistência Social e da Coordenação do Centro de Convivência do Idoso, promoveu nesta terça-feira, 26, uma manhã especial de atividades físicas voltadas para os idosos que participam do programa.
O encontro reuniu dezenas de participantes em um momento marcado por movimento, alegria, integração e cuidados com a saúde. A iniciativa tem como principal objetivo incentivar a prática regular de exercícios, promovendo mais qualidade de vida, disposição e bem-estar.
De acordo com a coordenação do Centro de Convivência, atividades como essa fortalecem não apenas a saúde física, mas também a socialização, contribuindo para que os idosos se sintam mais ativos e valorizados.
A ação faz parte do conjunto de políticas públicas que a gestão municipal vem desenvolvendo, com foco na inclusão e na valorização da pessoa idosa. O compromisso da Prefeitura é garantir que esse público tenha acesso a programas que unam saúde, lazer e integração social.
Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social e Cidadania
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos.
O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.
Autoridades presentes
Compuseram o dispositivo de honra:
• Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
• Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
• Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
• Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
• Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
• Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
• Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
• Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
• Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.
Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.
A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.
• Tema e objetivos
Neste ano, a conferência teve como tema:
“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”
O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.
Discursos e destaques
Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:
“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”
Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”
Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:
“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”
O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.
Espaço de diálogo
A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.
O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.
Conselheira do Tribunal de Contas, Naluh Gouveia, pede explicações ao governo de Gladson Cameli sobre gasto milionário com jatinho
Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência
Deputada Michelle Melo convida população e gestores para discutir o Opera Acre em audiência pública
Alan Rick marca presença em grande festa nacional do Republicanos em Brasília e reforça protagonismo político da Amazônia
Comerciantes do Igarapé Preto comemoram aumento de vendas após entrega de quiosques pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul
POLÍTICA
Vereador André Kamai denuncia clima de medo, coação e assédio moral na gestão Bocalom e cobra CPI na Câmara de Rio Branco
Kamai reforçou que o debate precisa ser tratado com seriedade, sem manobras políticas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão na...
Perpétua destaca estratégias da ABDI para fortalecer bioeconomia da Amazônia após novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos
Levantamento da ABDI e do Ipam mostra que mais de 5 mil produtores e 216 empreendimentos serão impactados; Agência intensifica...
Vereador Zé Lopes se pronuncia sobre denúncias de assédio na RBTrans e defende apuração pelo Ministério Público
Apesar das graves denúncias de assédio contra o presidente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, vereador Zé Lopes evita CPI e...
POLÍCIA
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
EDUCAÇÃO
Teólogo frei Clodovis Maria Boff lança livro no Acre e clama por uma teologia não ideológica
O teólogo frei Clodovis Maria Boff lançou na manhã deste domingo, 24, seu mais novo livro “Por uma teologia com...
Prefeitura de Rodrigues Alves garante merenda escolar para alunos da rede municipal
Entrega realizada pela Secretaria de Educação assegura alimentação de qualidade e reforça bem-estar dos estudantes durante o período letivo A...
Alunos de Medicina participam de ação social em Cruzeiro do Sul com atendimentos gratuitos à população
Iniciativa promovida pela Comunidade Batista Vida contará com a presença da Afya Cruzeiro do Sul no dia 23 de agosto,...
CONCURSO
Aeroclube de Rondônia abre inscrições para a última turma de 2025 do Curso de Piloto Privado de Avião
Inscrições abertas até 30 de agosto; vagas são limitadas – Foto: @alison_abpv O Aeroclube de Rondônia abriu inscrições para a...
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque6 dias atrás
Plano de voo revela uso de jatinho pago com dinheiro público por Gladson Cameli e Mailza Assis em viagem a evento partidário em Brasília
-
Tudo sobre Política5 dias atrás
Vereador André Kamai apresenta projeto que cria Conselho de Desenvolvimento Rural e dá voz aos agricultores de Rio Branco
-
Política6 dias atrás
Gladson Cameli pode ter levado a namorada Karol Queiroz e a filha em voo de jatinho pago com dinheiro público para evento partidário em Brasília
-
Política7 dias atrás
Primeiro a pedir afastamento de secretário, André Kamai pede CPI e diz que ignorar assédio a servidores é prevaricação