Prefeitura de Rodrigues Alves promove atividades físicas para idosos no Centro de Convivência

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos.

O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.

Autoridades presentes

Compuseram o dispositivo de honra:

• Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;

• Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;

• Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;

• Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;

• Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;

• Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;

• Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;

• Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.

• Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.

Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.

A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.

• Tema e objetivos

Neste ano, a conferência teve como tema:

“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”

O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.

Discursos e destaques

Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.

O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:

“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”

Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”

Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:

“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”

O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.

Espaço de diálogo

A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.

O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.