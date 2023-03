Prefeitura de Rodrigues Alves presta assistência às famílias atingidas pelas fortes chuvas na região do Juruá

Na manhã desta sexta – feira (24), uma comitiva integrada pelo Prefeito Sérgio Lopes, Tenente Marinho do Corpo de Bombeiros, Secretário de Meio Ambiente e coordenador da defesa civil, Jonas Cavalcante, realizaram uma série de visitas nos bairros situados às margens do rio Acre, com finalidade de providenciar levantamento situacional das famílias ribeirinhas do município de Epitaciolândia.

Após avaliação e a constatação de que o nível do rio segue subindo, além da previsão de mais chuvas nos próximos dias, o prefeito Sérgio Lopes mobilizou todo o secretariado com finalidade de Criar um Plano de Ação Emergencial para ofertar serviços, em caso de necessidade de retirada de famílias que possam ser atingidas pela cheia. Algumas famílias, por precaução, já optaram pela evacuação e estão recebendo toda a assistência necessária através de ação conjunta montada através das secretarias de Assistência Social, Meio Ambiente, obras, educação e saúde.

Em pronunciamento prefeito Sérgio Lopes relata sobre a ação, onde destaca que “ imediatamente após retornar da visita de verificação, convocamos todos os secretário e providenciamos uma Equipe Preventiva junto com o corpo de bombeiros e vamos iniciar os trabalhos de ficar monitorando a elevação do rio e equipe de plantão para retirar as famílias que forem atingidas e destina – las a um local seguro.”

Prefeito destacou ainda já ter montado, no município Gabinete de Crise e Emergência, e adequação de espaço para receber as famílias, principalmente, com equipe médica de plantão.