Prefeitura de Rodrigues Alves participa de capacitação da Defesa Civil e Assistência Social em Cruzeiro do Sul

(Assessoria) – Com o objetivo de garantir uma resposta rápida e eficaz ao período de seca e estiagem, profissionais da Coordenação Municipal de Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social de Rodrigues Alves participaram de uma importante capacitação realizada em Cruzeiro do Sul, promovida pelo Governo do Estado.

O encontro teve como foco apresentar a nova estratégia estadual de enfrentamento à seca, além de oferecer um treinamento prático às equipes que atuam diretamente com as comunidades afetadas.

A presença da Assistência Social ao lado da Defesa Civil reforça o compromisso da gestão municipal com a atuação integrada e humanizada, assegurando maior agilidade e eficiência no atendimento à população em situações de vulnerabilidade causadas pela estiagem.