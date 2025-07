Prefeitura de Rodrigues Alves participa da 3ª Conferência Regional de Políticas para Mulheres do Juruá

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, participou da 3ª Conferência Regional de Políticas para Mulheres do Juruá, realizada com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas as Mulheres”.

O evento reuniu representantes de diversos municípios da região com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres, promovendo a equidade de gênero, a garantia de direitos e o enfrentamento a todas as formas de violência.

A participação de Rodrigues Alves reafirma o compromisso da gestão municipal com a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária, onde as mulheres sejam respeitadas, valorizadas e tenham seus direitos assegurados.