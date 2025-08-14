Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica operação de recuperação de ramais e garante mais acesso para comunidades rurais

(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves segue avançando com a operação de recuperação de ramais, promovendo melhorias essenciais para as comunidades rurais do município.

A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego, facilitar o escoamento da produção agrícola e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

Os serviços incluem terraplanagem, com raspagem e aterros, drenagem, saídas d’água e bueiros, com atenção especial aos trechos mais críticos. Essas intervenções visam corrigir pontos com acúmulo de água e garantir maior durabilidade das melhorias, promovendo acesso seguro para todos.

A gestão municipal reafirma seu compromisso em investir em infraestrutura, valorizando as famílias que vivem e trabalham no campo.