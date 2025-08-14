Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica operação de recuperação de ramais e garante mais acesso para comunidades rurais
(Assessoria) – A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves segue avançando com a operação de recuperação de ramais, promovendo melhorias essenciais para as comunidades rurais do município.
A iniciativa tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego, facilitar o escoamento da produção agrícola e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores.
Os serviços incluem terraplanagem, com raspagem e aterros, drenagem, saídas d’água e bueiros, com atenção especial aos trechos mais críticos. Essas intervenções visam corrigir pontos com acúmulo de água e garantir maior durabilidade das melhorias, promovendo acesso seguro para todos.
A gestão municipal reafirma seu compromisso em investir em infraestrutura, valorizando as famílias que vivem e trabalham no campo.
Prefeito Salatiel Magalhães lança REFIS 2025 com descontos de até 100% em Rodrigues Alves
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio do Setor de Terras e Tributos, anunciou o lançamento do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) 2025. A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes possam regularizar débitos com o município.
Os interessados terão 100% de desconto em juros, multas, penalidades e correções monetárias. Além disso, haverá 20% de desconto sobre o valor dos débitos para pagamentos à vista.
A campanha segue até o dia 31 de agosto de 2025 e é considerada uma oportunidade única para que cidadãos e empresas quitem suas pendências com benefícios exclusivos.
Segundo a gestão municipal, o objetivo é facilitar a negociação, incentivar a adimplência e reforçar a arrecadação para investimentos em melhorias na cidade.
Para mais informações, os contribuintes devem procurar o Setor de Terras e Tributos da Prefeitura de Rodrigues Alves.
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
“Defensor da moralidade”? Secretário de Bocalom, João Marcos Luz, viaja a Florianópolis com diárias e passagens pagas pelo povo de Rio Branco
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
POLÍTICA
Vídeo desmente Petecão: senador nega promessa, mas aparece garantindo construção de 300 casas populares em Senador Guiomard
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o senador Sérgio Petecão (PSD) ao lado da prefeita de Senador Guiomard, Rosana...
“Santo do pau oco”: empresa Equilibrium detona deputado Fagner Calegário e o acusa de chantagista e mentiroso
Deputado Fagner Calegário é acusado de mentir e agir com “cara de pau”, diz empresa acreana – Foto: Sérgio Vale...
Vereador André Kamai defende afastamento de diretor da RBTrans, Clendes Vilas Boas, para garantir investigação imparcial
André Kamai e Clendes Villas Boas – Foto: Paulo Murilo Durante sessão legislativa na Câmara Municipal de Rio Branco, nesta...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
Secretaria de Educação de Cruzeiro do Sul avalia avanços do 1º semestre e traça metas para o 2º período do ano letivo
A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promoveu um encontro com as equipes gestoras das escolas da rede...
Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Carlinhos do Pelado reforça apoio ao esporte e acompanha treino da seleção de futsal de Brasiléia
Prefeito Carlinhos do Pelado acompanha treinamento da seleção de futsal de Brasiléia O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, esteve...
Com campanha sólida, Brasiléia garante vaga na semifinal do Campeonato de Futsal Sub-20
Jogando diante de sua torcida no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, no sábado, 9, a equipe sub-20 de Brasiléia garantiu...
Seleção de Brasiléia participa da segunda fase da Copa BOLPEBRA em Cobija durante comemorações da Independência da Bolívia
Como parte das comemorações pelo aniversário da Bolívia, celebrado em 6 de agosto, a cidade de Cobija recebeu nesta segunda-feira...
