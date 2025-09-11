Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia projeto de recuperação de áreas degradadas em parceria com o IPAM
Rodrigues Alves transforma áreas improdutivas em solos férteis com projeto de recuperação ambiental
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Agricultura e em parceria com o Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), deu início ao projeto de recuperação de áreas degradadas no município.
A ação conta com serviços de mecanização agrícola que vão garantir mais eficiência no preparo do solo, possibilitando a revitalização de áreas antes improdutivas e transformando-as em espaços férteis para novas práticas agrícolas.
Com essa iniciativa, a gestão municipal fortalece a agricultura familiar, valoriza os produtores locais e reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.
Prefeito Jerry Correia firma parceria com o SEBRAE para realizar a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no SEBRAE para uma importante reunião de alinhamento e planejamento da primeira ExpoFronteira, que será realizada em nossa cidade.
Durante o encontro, o prefeito destacou o SEBRAE como um dos principais parceiros e financiadores do evento, reforçando o compromisso de fortalecer o empreendedorismo e a economia local. A instituição estará presente na feira, oferecendo apoio em diversas áreas, contribuindo para o sucesso da ExpoFronteira e para a valorização dos produtores e comerciantes da região.
“Estamos felizes em contar com o SEBRAE como parceiro. Essa parceria é fundamental para que a ExpoFronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de Assis Brasil e incentive ainda mais o potencial dos nossos empreendedores”, afirmou o prefeito Jerry Correia.
A ExpoFronteira promete movimentar a cidade, reunindo produtores locais, empreendedores e visitantes de toda a região, promovendo negócios, cultura e integração entre Brasil, Peru e Bolívia.
Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações
Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco
Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades
Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...
Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima
Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas
Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul
Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...
Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista
Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar
O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar
(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil
Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...
