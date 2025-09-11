Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Tudo Sobre Política II

Prefeitura de Rodrigues Alves inicia projeto de recuperação de áreas degradadas em parceria com o IPAM

Rodrigues Alves transforma áreas improdutivas em solos férteis com projeto de recuperação ambiental

Publicados

11 de setembro de 2025

Tudo Sobre Política II

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Agricultura e em parceria com o Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), deu início ao projeto de recuperação de áreas degradadas no município.

A ação conta com serviços de mecanização agrícola que vão garantir mais eficiência no preparo do solo, possibilitando a revitalização de áreas antes improdutivas e transformando-as em espaços férteis para novas práticas agrícolas.

Com essa iniciativa, a gestão municipal fortalece a agricultura familiar, valoriza os produtores locais e reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza Primeira Conferência de Turismo que ocorreu no auditório do Senac da Cidade
Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeito Jerry Correia firma parceria com o SEBRAE para realizar a primeira ExpoFronteira em Assis Brasil

Publicados

3 horas atrás

em

11 de setembro de 2025

Por

Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve no SEBRAE para uma importante reunião de alinhamento e planejamento da primeira ExpoFronteira, que será realizada em nossa cidade.

Durante o encontro, o prefeito destacou o SEBRAE como um dos principais parceiros e financiadores do evento, reforçando o compromisso de fortalecer o empreendedorismo e a economia local. A instituição estará presente na feira, oferecendo apoio em diversas áreas, contribuindo para o sucesso da ExpoFronteira e para a valorização dos produtores e comerciantes da região.

“Estamos felizes em contar com o SEBRAE como parceiro. Essa parceria é fundamental para que a ExpoFronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de Assis Brasil e incentive ainda mais o potencial dos nossos empreendedores”, afirmou o prefeito Jerry Correia.

A ExpoFronteira promete movimentar a cidade, reunindo produtores locais, empreendedores e visitantes de toda a região, promovendo negócios, cultura e integração entre Brasil, Peru e Bolívia.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Moderno projeto de intervenção urbana é apresentado ao governador Gladson Cameli
Continue lendo

POLÍTICA

Política2 minutos atrás

Prefeitura de Brasileia esclarece: não houve operação da Polícia Federal em suas dependências e garante colaboração em investigações

Prefeitura de Brasileia nega operação da Polícia Federal em suas dependências. Brasileia (AC) – Após notícias veiculadas pela imprensa sobre...
Política17 horas atrás

Kamai denuncia “manobra suja” de Tião Bocalom e da Ricco Transportes para empurrar aumento da tarifa de ônibus em Rio Branco

Parlamentar acusa prefeito e empresa de esconder projeto da Câmara, enganar a população e ampliar subsídios sem transparência, sem garantias...
Política20 horas atrás

Após denúncia de vereadores, Tribunal de Contas fiscaliza escolas rurais de Bujari por irregularidades

Auditores analisam infraestrutura, merenda, transporte e material pedagógico em quatro unidades de ensino; relatório final será apresentado à prefeitura com...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

Polícia Militar intercepta táxi na BR-364 e apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira após denúncia anônima

Polícia Militar apreende 2,6 kg de maconha em Sena Madureira – Foto: Assessoria/ PM A Polícia Militar do Acre (PMAC),...
Polícia2 semanas atrás

Polícia Federal lança operação no Amazonas e destrói 8 mil pés de maconha em áreas isoladas

Ação contou com helicóptero recém-adquirido e apoio de órgãos ambientais e de segurança para enfrentar o tráfico – Foto: Assessoria/...
Polícia3 semanas atrás

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha e dinheiro do tráfico durante operação em Cruzeiro do Sul

Polícia prende jovem de 20 anos com 30 kg de maconha em Cruzeiro do Sul Uma ação conjunta das Polícias...

EDUCAÇÃO

Educação2 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade
Educação2 dias atrás

Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

O Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita,...
Educação7 dias atrás

Prefeitura de Brasiléia entrega espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar

(Verônica Rodrigues) – A prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração do espaço recreativo da escola municipal Vitória Salvatierra Cesar. A...

CONCURSO

Concurso23 horas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso4 dias atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso7 dias atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

ESPORTE

Esporte2 dias atrás

Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a...
Esporte6 dias atrás

Brasileia sedia a Copa Bolpebra no Estádio José Guiomard dos Santos em comemoração à Independência do Brasil

Copa Bolpebra movimenta Brasileia em homenagem à Independência do Brasil – Foto: Rennan Pimentel Como parte das celebrações pelos 203...
Esporte7 dias atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove abertura oficial do Campeonato Master e campeonato Feminino de futsal

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Diretoria de Esportes, realizou nesta quarta-feira(03) a abertura oficial de duas importantes...

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS