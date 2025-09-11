Prefeitura de Rodrigues Alves inicia projeto de recuperação de áreas degradadas em parceria com o IPAM

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Agricultura e em parceria com o Instituto de Pesquisa da Amazônia (IPAM), deu início ao projeto de recuperação de áreas degradadas no município.

A ação conta com serviços de mecanização agrícola que vão garantir mais eficiência no preparo do solo, possibilitando a revitalização de áreas antes improdutivas e transformando-as em espaços férteis para novas práticas agrícolas.

Com essa iniciativa, a gestão municipal fortalece a agricultura familiar, valoriza os produtores locais e reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.