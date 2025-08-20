Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação em ruas do município com apoio de emenda parlamentar

A Prefeitura de Rodrigues Alves deu início, nesta semana, a mais uma etapa de melhorias na infraestrutura urbana. As obras de pavimentação asfáltica já contemplaram 136 metros nas pontas das ruas Xapuri e Tancredo Neves, trazendo benefícios diretos para os moradores da região.

A ação está sendo executada com recursos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo senador Sérgio Petecão (PSD-AC). Segundo a gestão municipal, o investimento reforça o compromisso em garantir mais qualidade de vida à população e em atender demandas antigas de infraestrutura.

Com a conclusão da primeira fase, que compreendeu a aplicação do asfalto, as equipes da prefeitura seguem agora para a construção de meio-fio e a pintura das vias. Essas etapas são essenciais para garantir maior segurança, organização no tráfego e valorização da área urbana.

O trabalho integra o planejamento da administração municipal de ampliar o alcance do asfaltamento em Rodrigues Alves, melhorando a mobilidade e oferecendo condições mais dignas para quem circula pelas ruas da cidade.