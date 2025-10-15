Prefeitura de Rodrigues Alves inicia pavimentação asfáltica da Rua Sena Madeira, no bairro São Francisco

(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou os serviços de pavimentação asfáltica no trecho da Rua Sena Madeira, localizada no bairro São Francisco. A obra marca mais um avanço no trabalho da gestão municipal em promover melhorias na infraestrutura urbana e na mobilidade da cidade.

A pavimentação faz parte do plano de investimentos da Prefeitura, que tem como meta ampliar o número de ruas asfaltadas, garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida aos moradores.

O prefeito Salatiel Magalhães destacou que os investimentos em infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento do município.

“Estamos trabalhando para transformar a realidade das nossas ruas, oferecendo mais dignidade e condições adequadas de tráfego para a população. Cada obra representa um passo importante no crescimento e na valorização da nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Com essa ação, a Prefeitura de Rodrigues Alves reafirma o compromisso de continuar investindo em obras que contribuem para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da população.