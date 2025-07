Prefeitura de Rodrigues Alves inicia operação de recuperação dos ramais do Havaí e Projeto Paraná

A Prefeitura de Rodrigues Alves, em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio do DERACRE, deu início, nesta quinta-feira (24), à Operação de Recuperação de Ramais, marcando o começo dos trabalhos no Ramal do Havaí – Projeto Paraná.

O município possui uma extensa e desafiadora malha viária rural, e a gestão municipal, ciente dessa realidade, tem se dedicado durante todo o ano à manutenção dos ramais. Com a chegada do verão amazônico, os trabalhos estão sendo intensificados, iniciando agora uma etapa fundamental: a recuperação completa das estradas vicinais.

A abertura da operação contou com a presença de secretários municipais, lideranças comunitárias, representantes de sindicatos, vereadores e membros do Governo do Estado, reforçando a união de esforços para o desenvolvimento da zona rural.