Prefeitura de Rodrigues Alves inicia operação de recapeamento na Avenida Marechal Rondon

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Obras, deu início à operação “Tapa Buraco”, com serviços de recuperação e recapeamento asfáltico na Avenida Marechal Rondon, uma das principais vias do município.

O trabalho faz parte do cronograma de ações da gestão municipal para melhorar a infraestrutura urbana, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a avenida, importante via de acesso entre diferentes bairros da cidade.

De acordo com a Secretaria de Obras, a intervenção inclui recuperação do pavimento danificado, recomposição asfáltica e aplicação de novo revestimento em trechos mais comprometidos. A medida visa prolongar a vida útil da via e oferecer mais conforto aos usuários.

O prefeito destacou que a operação faz parte de um plano de manutenção contínua das ruas e avenidas do município.

“Nosso compromisso é garantir que a população tenha vias seguras e trafegáveis. A Marechal Rondon é uma avenida de grande movimento e estava precisando dessa atenção especial. Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a mobilidade urbana e a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou o gestor.

Os serviços estão sendo executados com recursos próprios do município e contam com o apoio de equipes técnicas e maquinário da Prefeitura. A expectativa é que, após a conclusão da Avenida Marechal Rondon, outras ruas também recebam o mesmo tipo de intervenção, seguindo o cronograma elaborado pela Secretaria de Obras.

Com as melhorias, a administração municipal reforça o compromisso de investir em infraestrutura e valorização dos espaços públicos, promovendo um ambiente mais organizado e seguro para todos os moradores de Rodrigues Alves.