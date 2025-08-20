Prefeitura de Rodrigues Alves inicia convocação de aprovados no PSS 002/2025 da Educação

(Assessoria) – A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta terça-feira (19) a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 002/2025. A chamada é para contratação temporária, e os convocados devem comparecer nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2025, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, situado na Rua Sena Madureira, nº 310, Centro, Rodrigues Alves/AC, no horário das 07h30 às 13h30.

Para efetivar a contratação, é obrigatório apresentar todos os documentos listados no Anexo I do edital, em original e cópia autenticada, ou original acompanhado de cópia simples para autenticação no ato. O não comparecimento dentro do prazo implicará na eliminação automática do(a) candidato(a).

Aqueles que não tiverem interesse na contratação imediata poderão solicitar, uma única vez, a inclusão no final da lista de classificados.

Todas as publicações oficiais relacionadas ao processo seletivo estão disponíveis exclusivamente no site institucional: www.rodriguesalves.ac.gov.br.