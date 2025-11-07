Prefeitura de Rodrigues Alves inicia busca ativa e atualização vacinal no Centro de Convivência do Idoso

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), iniciou uma importante ação de busca ativa para atualização da caderneta vacinal de idosos que participam das atividades do Centro de Convivência do Idoso.

A iniciativa integra a estratégia de influência e orientação direta nos grupos de rotina, aproximando ainda mais os serviços de saúde da comunidade, para garantir que todos os idosos tenham acesso às vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Durante a ação, 69 doses de vacinas foram aplicadas, reforçando a prevenção contra doenças como influenza, Covid-19, hepatite, tétano e outras enfermidades que podem ser evitadas com a imunização.

Com o acompanhamento das equipes do PNI, as visitas incluem rodas de conversa, conferência do histórico de vacinação, esclarecimento de dúvidas e aplicação das doses necessárias no próprio espaço onde os idosos convivem diariamente. Assim, o atendimento se torna mais acolhedor, prático e eficiente.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação continua disponível também nas Unidades Básicas de Saúde, e orienta que todos mantenham a carteira de vacinação em mãos para facilitar o atendimento das equipes.