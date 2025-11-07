Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves inicia busca ativa e atualização vacinal no Centro de Convivência do Idoso
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da coordenação do Programa Nacional de Imunização (PNI), iniciou uma importante ação de busca ativa para atualização da caderneta vacinal de idosos que participam das atividades do Centro de Convivência do Idoso.
A iniciativa integra a estratégia de influência e orientação direta nos grupos de rotina, aproximando ainda mais os serviços de saúde da comunidade, para garantir que todos os idosos tenham acesso às vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Durante a ação, 69 doses de vacinas foram aplicadas, reforçando a prevenção contra doenças como influenza, Covid-19, hepatite, tétano e outras enfermidades que podem ser evitadas com a imunização.
Com o acompanhamento das equipes do PNI, as visitas incluem rodas de conversa, conferência do histórico de vacinação, esclarecimento de dúvidas e aplicação das doses necessárias no próprio espaço onde os idosos convivem diariamente. Assim, o atendimento se torna mais acolhedor, prático e eficiente.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação continua disponível também nas Unidades Básicas de Saúde, e orienta que todos mantenham a carteira de vacinação em mãos para facilitar o atendimento das equipes.
Em Brasília, prefeito Jerry Correia viabiliza cerca de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para 2026
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, encerrou uma intensa agenda em Brasília com um resultado expressivo: a viabilização de aproximadamente R$ 20 milhões em emendas parlamentares para o exercício de 2026. Os recursos serão destinados a áreas estratégicas do município, como infraestrutura urbana e rural, saúde, educação, assistência social, esporte e desenvolvimento da agricultura.
Durante os dias de agenda, o prefeito foi recebido por todos os deputados federais e senadores que estavam na capital federal. Em cada encontro, Jerry apresentou projetos, propostas e planos estruturantes que visam melhorar a qualidade de vida da população e apoiar o crescimento sustentável de Assis Brasil.
“Nós estamos encerrando essa agenda com a sensação de dever cumprido. Conseguimos garantir o compromisso da bancada com investimentos que vão transformar a realidade do nosso município. Assis Brasil tem projetos, tem planejamento e tem gestão.” Destacou o prefeito.
Entre as propostas apresentadas, estão investimentos em pavimentação e infraestrutura, ampliação de serviços de saúde, fortalecimento de ações para comunidades tradicionais, melhorias em prédios públicos e apoio a projetos de desenvolvimento social e econômico.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com planejamento e diálogo, reafirmando o compromisso de buscar recursos e parcerias para que obras, programas e políticas públicas continuem chegando a quem mais precisa.
