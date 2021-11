Prefeitura de Rodrigues Alves entrega merenda escolar nas escolas com aulas híbridas e distribui kits para alunos

“Nosso patrão é o povo. Devemos prestar contas e ouvir as sugestões dos moradores para realizar uma gestão verdadeiramente pública e participativa”. Foi com essas palavras que o prefeito Jerry Correia abriu a reunião com os moradores do setor 1 do bairro KM 02. O evento marca o início de uma série de encontros com os moradores de todos os bairros de Assis Brasil.

Presentes na audiência pública estavam o presidente da Câmara, Wendell Marques, os vereadores Jura Pacheco, Wemerson Martins, Francisco Moura e Adelson Cunha, além do vice-prefeito e secretário de Obras, Reginaldo Martins e os secretários Elias Marques, educação, Waldemir Costa, Agricultura, Edmilson Júnior, Meio Ambiente e Edimilson Marques, Planejamento.

Os moradores da localidade tiveram a oportunidade de falar diretamente ao prefeito, secretários e vereadores sobre qualquer assunto de interesse público.

“A gente se sente valorizado e assim podemos contribuir com a gestão. O prefeito e sua equipe, além dos vereadores que aqui vieram estão fazendo a coisa certa. É ouvindo o povo que a gestão vai construir uma cidade melhor”, comentou o senhor Francisco Carlota, morador e comerciante no bairro.

Em sua fala, o prefeito Jerry apresentou alguns resultados de sua gestão para aquele bairro. Um deles foi o início da obra de extensão da rede de energia elétrica que está sendo executada pela Energisa. O prefeito projetou no telão uma foto com o diretor da empresa ainda no início do ano, quando cobrou a resolução deste antigo problema que causa muito transtornos aos moradores.

“Desde a fundação desse bairro a situação não mudou. Os moradores vivem nas ruas escuras e com o perigo dos rabichos espalhadas por todo o bairro. Essa foi uma luta nossa desde o início da gestão. Fiz diversas viagens à sede da Energisa, sempre com o apoio dos vereadores, onde cobramos essa obra. Cheguei a levar o assunto diretamente ao presidente da empresa no Acre, o senhor José Adriano. Hoje vemos esse antigo sonho sendo realizado já em nosso primeiro ano de gestão. Agradeço o compromisso da Energisa e o apoio dos vereadores na defesa desse pleito”, disse Correia.

O gestor também falou da reforma do posto da UBS Gildo Ferreira que foi entregue recentemente. Disse que agora os moradores podem contar com todos os serviços da área da saúde, inclusive o atendimento odontológico que não funcionava há muitos anos.

O prefeito também anunciou a construção de uma quadra de grama sintética no bairro. A obra é fruto de emenda parlamentar da Deputada Federal Vanda Milani, destinada ao município após uma visita realizada pelo prefeito e vereador Wendell Marques no gabinete da parlamentar em Brasília.

Os moradores avaliaram a reunião como muito positiva e abordaram diversos assuntos. Os mais discutidos foram sobre a iluminação pública, a extensão da rede de abastecimento de água, limpeza pública e coleta de lixo e ainda sobre as obras de recuperação de ruas.

