Prefeitura de Rodrigues Alves entrega de caminhonete para a Secretaria Municipal de Educação

A Prefeitura de Porto Walter por meio da Secretaria de Saúde realizou na noite deste Sábado (09), a cerimônia de formatura do curso Técnico Saúde com Agente, dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com Ênfase no Combate às Endemias, para os Agentes de Combate às Endemias (ACE) no Centro de Cultura Zeinar Bezerra.

O curso é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

No total, 13 formandos participaram da colação ofertada pela Secretaria de Saúde. O curso formou 18 profissionais entre ACS e ACE com atividades teóricas e práticas ministradas pela Enfermeira Karen Mendonça.

O ato foi prestigiado pelo Prefeito César Andrade, pelo vice Guarsônio Melo, pela vereadora Cleide Silva e pela Secretária de Saúde Ana Flávia Melo. As autoridades ao lado dos formandos, familiares e amigos comemoram a conquista acadêmica e destacaram os investimentos materiais e financeiros na área da saúde.

O orador da turma, o Técnico em Vigilância em Saúde, Geovane Correia agradeceu em nome dos demais, o apoio dado pela gestão para a realização e conclusão exitosa do curso.