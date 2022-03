Prefeitura de Rodrigues Alves e PM realizam aula inaugural da Guarda Mirim na escola Francisco Braga

A primeira aula inaugural da Guarda Mirim de Rodrigues Alves foi realizada no auditório da escola Francisco Braga de Souza em Rodrigues Alves, nesta terça-feira (22).

No evento foram apresentados os novos Guardas mirins, devidamente matriculados como Alunos Soldados GM. Nova turma conta 49 crianças e adolescentes, entre 9 d 14 anos, sendo 18 do sexo feminino e 31 do sexo masculino. O município conta com

um total de 109 Guardas Mirins.

O evento contou com a presença do vice-prefeito Pastor Nilson Magalhães, da Secretária de Assistência Social Rosimeire Teixeira, do Sub.Cmt do 2° Pel. Ten.PM Mariano, do Capitão Evandro Cmt do 2° Pel, e o Comandante do 6° BPM T. Coronel Edivan.

O vice-prefeito Nilson Magalhães afirmou a Guarda Mirim do município será bem estruturada , para que nos eventos municipais abrilhantar as festas com a sua atuação.

