Prefeitura de Rodrigues Alves e INCRA realizam reunião com a entrega de 5 milhões em crédito rural

Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Agricultura, coordenação do Setor de crédito e equipe do INCRA. Realiza reunião com a entrega de 5 milhões em crédito rural.

A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Coordenação do Setor de Crédito, Instalação PREFEITURA/INCRA, realizou juntamente com a equipe regional, uma reunião com a presença de assentados do PA ( projeto de assentamentos) foz do Paraná, arco-íris, Treze de maio, João Ademir, Havaí e Pavão.

Na ocasião foram realizadas assinaturas de contratos do Crédito Instalação e regularização Fundiária.

O Incra, em ação na comunidade, trouxe um investimento de 5 milhões de reais em crédito instalação, apoio inicial, fomento mulher e o crédito recuperação ambiental.

Além disso foi realizado entrega de títulos, atualização cadastral, emissão de CCIR, cadastramento pra crédito.

Um trabalho em parceria com a prefeitura municipal para avançar na regularização fundiária.

Queremos agradecer a parceria com a prefeitura. Estamos adotando cada vez mais o INCRA na comunidade, o INCRA perto dos nossos trabalhadores, afirmou o Superintendente do INCRA no Acre, Márcio Alécio.

“Hoje é um dia muito especial pra nossa cidade, recebendo a equipe do INCRA com o mutirão de atendimento. Recebendo essa boa notícia do recebimento de Créditos para nossos produtores, que está sendo entregue mais de 5 milhões em crédito rural pra nossa população, a gente agradece ao INCRA pela parceria e toda equipe, pela disposição de vir no nosso município e atender a nossa população,” concluiu o Prefeito Jailson Amorim.