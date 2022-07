Prefeitura de Rodrigues Alves e Incra beneficiam famílias dos assentamentos com mais de cem mil reais de crédito rural

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ( Incra), estão beneficiando vinte e três famílias das comunidades Pucalpa e do Projeto Treze de Maio com mais de cem mil reais de crédito rural.

O crédito rural trata-se do financiamento para investimento na estruturação da propriedade com juros subsidiados e prazo de até 10 anos para pagar, onde o assentado pode formar pastagens, comprar animais, construir cercas, curral ou investir na produção de hortaliças implantando projetos de irrigação.

A liberação do recurso para as famílias foi articulada pela administração do prefeito Jailson Amorim, com o envio de técnico para alinhar as ações com o Incra.

Em junho de 2021, o prefeito Jailson Amorim esteve reunido com a equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a Superintendência Regional do Instituto no Estado, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rodrigues Alves, visando obter recursos que fomente a produção agrícola dos produtores na região de assentamentos, além de obter a regularização fundiária de terras. Algo que vem se concretizando , com muito esforço do prefeito e equipe.

O secretário de Agricultura de Rodrigues Alves, Osmarino Lagos, destacou que a consquita é um esforço da administração do prefeito Jailson Amorim. ” Essa parceria do Incra com a Prefeitura de Rodrigues Alves tem beneficiado nossos produtores. Hoje estamos reunidos os moradores da comunidade Pucalpa e do Projeto Treze de Maio, para dar mais essa boa notícia. Conseguimos destravar o crédito com a ida de nosso técnico a superintendência do Incra, e graças a Deus conseguimos mais essa liberação de recursos. Isso nos alegra e deixa o agricultor feliz , por trazer melhoria a essas famílias”.