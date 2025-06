Prefeitura de Rodrigues Alves e Governo do Estado do Acre realizam assinatura de ordem de serviço para obras de revitalização

Em alusão à Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, promoveu nesta quarta-feira (04) uma importante ação de limpeza no Igarapé Cascata.

A atividade contou com a participação de alunos do 9º ano da Escola Iris Célia Cabanellas Zannini e do 5º ano da Escola Edilsa Maria Batista, que, acompanhados por professores e gestores escolares.

Estiveram presentes na ação o vice-prefeito Reginaldo Martins, o diretor do Saneacre no município, Eduardo Saady, o gestor da Escola Iris Célia, Charles Bezerra, além de professores e equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente.

“É um trabalho educativo e necessário. Ao envolvermos nossas crianças e adolescentes, estamos plantando a semente da responsabilidade ambiental”, destacou o vice-prefeito Reginaldo Martins.

A ação integra uma série de atividades programadas para celebrar a Semana do Meio Ambiente, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e a valorização do meio ambiente local.