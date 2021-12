Prefeitura de Rodrigues Alves e Funasa dão continuidade ao monitoramento das unidades do Programa SALTA-Z

Nesta terça-feira, 30, o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, se reuniu com a equipe do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), representada pelos servidores Francisco Valente e Shirlene Azevedo.

O objetivo da reunião foi discutir as ações e logísticas a serem desenvolvidas no decorrer de duas semanas para o monitoramento das 09 (nove) unidades de tratamento e distribuição de água potável através do Programa SALTA-Z, além da instalação de mais uma unidade cuja localização ficará a critério da administração municipal.

O SALTA-Z (Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água) é um programa do âmbito dos serviços de saúde ambiental mantido pelo Governo Federal cujo objetivo está voltado à produção, tratamento e distribuição de água potável a baixo custo para comunidades ribeirinhas e rurais que contam com a assistência da EMATER.

Também participaram da reunião o Vice – prefeito, pastor Nilson Magalhães, o Procurador Jurídico do município, Dr. Jonathan Donadoni, o secretário municipal de Administração, Salatiel

Magalhães, e a técnica em Agroecologia, Marnilda Souza, da secretaria municipal de Meio Ambiente.

Prefeitura de Rodrigues Alves

Compromisso com o nosso povo

