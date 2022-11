Prefeitura de Rodrigues Alves e Energisa realizam entregas de equipamentos para famílias do município

A Prefeitura de Rodrigues Alves faz aconteceu o lançamento do concurso “Minha Rua é Louca Pelo Brasil”. Onde vamos premiar a via dos bairros mais enfeitada com as cores da seleção brasileira.

A premiação será: 01 boi de duzentos kg, 20 caixas de cerveja e 10 fardos de refrigerante para o primeiro lugar. 100 kg de carne, 10 caixa de cerveja e 10 fardos de refrigerante para o segundo lugar. 01 porco de 50 kg, 10 caixas de cerveja e 10 fardos de refrigerante para o terceiro lugar. Mas para ter a oportunidade de ganhar, a comunidade vai ter que caprichar na criatividade e no espírito esportivo entre os vizinhos, concluiu o gestor.

Esse concurso tem a parceria do Governo do Estado Acre, FEDERACRE e Associação Comercial e Empresarial local. A premiação vai contar com uma estrutura com show da banda forró delírios e telão de led para a grande final da competição na Praça Antônio Guilherme, no dia 02 dezembro de 2022.