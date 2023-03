Prefeitura de Rodrigues Alves discute regularização fundiária do município com Iteracre

Nesta quarta-feira ( 15), o chefe do setor de Terras e Tributos do município de Rodrigues Alves, Vinicius, esteve no Instituto de Terras do Acre (ITERACRE), para tratar de assuntos relacionados a regularização fundiária do município.

“Importantíssimo nosso município estar com os terrenos regularizados para que possa facilitar nossos proprietários em diversos benefícios que um terreno regularizado tem. Parabenizo o prefeito por me confiar essa missão, deixando os secretários, coordenadores e chefes da gestão com autonomia para buscar resolver as demandas da população local “.