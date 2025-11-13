Prefeitura de Rodrigues Alves avança com obras de pavimentação na Rua José Pedro da Cruz

A Prefeitura de Rodrigues Alves segue intensificando os investimentos em infraestrutura urbana, os serviços de pavimentação asfáltica estão em andamento na Rua José Pedro da Cruz, mais uma via que está sendo beneficiada pelo programa de melhorias urbanas desenvolvido pela gestão municipal.

O objetivo da obra é garantir mais segurança e conforto no deslocamento de pedestres, motoristas e moradores, além de valorizar a região e contribuir para o desenvolvimento da cidade. A pavimentação também facilita o acesso aos serviços públicos e melhora as condições de tráfego, especialmente durante o período de chuvas.

De acordo com a gestão municipal, o trabalho faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da malha viária e à ampliação da infraestrutura em diversos bairros de Rodrigues Alves.

Com planejamento e compromisso, a Prefeitura reafirma seu empenho em promover uma cidade cada vez mais estruturada, organizada e com mais qualidade de vida para todos.