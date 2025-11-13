Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Rodrigues Alves avança com obras de pavimentação na Rua José Pedro da Cruz
A Prefeitura de Rodrigues Alves segue intensificando os investimentos em infraestrutura urbana, os serviços de pavimentação asfáltica estão em andamento na Rua José Pedro da Cruz, mais uma via que está sendo beneficiada pelo programa de melhorias urbanas desenvolvido pela gestão municipal.
O objetivo da obra é garantir mais segurança e conforto no deslocamento de pedestres, motoristas e moradores, além de valorizar a região e contribuir para o desenvolvimento da cidade. A pavimentação também facilita o acesso aos serviços públicos e melhora as condições de tráfego, especialmente durante o período de chuvas.
De acordo com a gestão municipal, o trabalho faz parte de um conjunto de ações voltadas à modernização da malha viária e à ampliação da infraestrutura em diversos bairros de Rodrigues Alves.
Com planejamento e compromisso, a Prefeitura reafirma seu empenho em promover uma cidade cada vez mais estruturada, organizada e com mais qualidade de vida para todos.
Mesmo com chuvas Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém mais de cinco frentes de serviço
Obras incluem recuperação de vias, limpeza de bueiros e aplicação de asfalto em diversos bairros da cidade – Foto: Assessoria
(Assessoria) – Mesmo com o período chuvoso, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue executando uma série de obras em diferentes pontos do município.Por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação, mantém mais de cinco frentes de serviço contemplando ações de recuperação de ruas, tapa-buracos, limpeza, desobstrução de sarjetas e aplicação de asfalto em faixas elevadas.
De acordo com o secretário da pasta, Carlos Alves, os trabalhos estão sendo realizados de forma contínua para minimizar os transtornos causados pelas chuvas e garantir melhores condições de trafegabilidade e drenagem urbana.
“Nós estamos com frentes de serviço lá nos Índios da Br 364, no Campinas, onde haverá um festival. As equipes estão realizando serviços de limpeza e roçagem. Também estamos atuando com a aplicação de asfalto na faixa elevada do bairro da Várzea. Além disso, seguimos recuperando ruas e tapando buracos, nos locais como no bairro Cobal, Remanso e Alumínio e também estamos realizando a desobstrução de sarjeta da Avenida 28 de setembro no bairro Escola Técnica”, destacou o secretário.
Alves ressaltou ainda que o trabalho de manutenção é diário e essencial para o bom funcionamento do sistema de drenagem.
“Todos os dias nossas equipes fazem o desentupimento de bueiros e a limpeza de córregos e sarjetas, principalmente onde há desabamentos”, completou.
POLÍTICA
Ministra Marina Silva destaca liderança ética do Brasil na inauguração do Pavilhão do Balanço Ético Global na COP30
Governo inaugura Pavilhão do Balanço Ético Global e reforça compromisso climático na COP30 – Foto: Assessoria/ MMA O governo brasileiro...
Vereador Joabe Lira esclarece suspensão de sessão e prevê avanço nas votações orçamentárias em Rio Branco
Vetos imprecisos levam à suspensão de sessão; Joabe Lira presta esclarecimentos. O presidente da Câmara de Rio Branco, vereador Joabe...
Startup acreana é selecionada entre as 10 que passarão nove meses em Portugal com apoio de Jorge Viana e da ApexBrasil
Numa parceria que levou 380 startups ao Web Summit 2025 de Lisboa, o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, e o...
POLÍCIA
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil
Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...
Polícia Federal realiza operação contra garimpo ilegal na Terra Indígena Tubarão Latundê, em Rondônia
Garimpo ilegal é alvo de operação da PF e Ibama em Rondônia – Foto: Polícia Federal A Polícia Federal deflagrou...
Reportagem do Domingo Espetacular reacende caso de jovens mortos em Brasileia; pai contesta versão da Polícia Militar
Caso de jovens mortos em Brasileia volta aos holofotes após reportagem nacional – Foto: Reprodução/ Reportagem do Domingo Uma reportagem...
EDUCAÇÃO
Auditores do Tribunal de Contas fiscalizam quatro escolas de ensino no município de Assis Brasil
Ação integra a segunda etapa de monitoramento das unidades de ensino. Uma equipe de auditores do Tribunal de Contas do...
Estudantes da Escola José Hassem participam de visita ao Apiário Bom Destino através do Projeto “A União Faz a Vida”
Os estudantes atípicos da Escola José Hassem Hall Filho viveram uma experiência marcante durante uma visita ao Apiário Bom Destino,...
Prefeitura de Assis Brasil realiza jantar de reconhecimento aos professores pelo trabalho no SAEB
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um jantar especial de reconhecimento aos professores...
CONCURSO
Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC
Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco
O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
ESPORTE
Prefeitura de Cruzeiro do Sul recupera pontos do gramado do estádio O Cruzeirão para retomada de competições
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Diretoria de Esportes e Lazer, realizou a troca de pontos desgastados...
Gerência de Esporte de Brasiléia, Clebson Venâncio, anuncia primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório
Brasileia está de parabéns com primeiro Torneio de Bets na Praia do Izidório. A cidade de Brasiléia se prepara para...
Criada pelo prefeito Zequinha Lima, a corrida da virada 2025 em Cruzeiro do Sul terá 750 vagas
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai disponibilizar 750 vagas para a Corrida da Virada 2025. A decisão...
