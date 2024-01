Prefeitura de Rodrigues Alves através da Secretaria de educação, realiza festa dos Destaques da educação

A prefeitura Municipal de Rodrigues Alves junto a Secretaria Municipal de Educação realizou neste dia 25, na quadra da escola Francisco Braga de Souza, o projeto de valorização, “Destaques da educação”, edição 2023.

O projeto visa estimular e valorizar a atuação dos profissionais da educação de Rodrigues Alves dando visibilidade as experiências pedagogicas exitosas.

O projeto destacou 20 professores destaques com recebimento de placas de honra e premiou 4 professores destaques dos destaques com 4 computadores que ajudarão em suas docências.

Uma noite marcante para educação do município, marcada por muita emoção e valorização, com a presença de professores aposentados que foram convidados para serem homenageados por sua dedicação ao ensino e aprendizado dos cidadãos Rodriguesalvenses e também todos os professores da rede municipal, urbana e rural.

As professoras destaques dos destaques da zona urbana foram: Elisaí Da Silva Carvalho professora do ensino infantil, Maria Ivanete Silva do Nascimento, professora do fundamental I e II.

Zona rural, Gleiciane de Araújo Oliveira, professora do ensino infantil, e Ana Flávia Barros Santiago, professora do fundamental I e II, todas foram contempladas com a premiação de um notebook.

Prefeito Jailson Amorim, que tem como prioridade em sua gestão uma educação de qualidade, destacou em sua fala,

“Foram muitas vitórias, muitas lutas da nossa educação no ano de 2023, um ano de transformação de tudo que nós fizemos para melhorar cada vez mais a educação do nosso município. E hoje estamos aqui para valorizar todos aqueles que se destacaram no ensino das nossas crianças e jovens. Obrigado a todos os professores diretores a todos os servidores da educação a nossa secretaria municipal pelo trabalho que vem fazendo, quem ganha com tudo isso é a nossas crianças com a educação de qualidade”, afirmou o gestor.

“Um dia histórico para educação do município de RodriguesAlves, estamos realizando um ato de reconhecimento dos professores que estiveram em sala de aula no ano de 2023. Aproveitamos para demonstrar nosso carinho aos primeiros professores do município, pessoas honradas que deixaram suas marcas na vida de muita gente.

Nosso reconhecimento ao prefeito Jailson Amorim, e ao vice prefeito Pastor Nilson Magalhães, por tratarem a Educação com respeito, valorizando os servidores e cuidando de cada criança nas nossas escolas.

Registro nosso respeito aos vereadores e ao Sinteac, que sempre foram parceiros e buscaram o diálogo na busca de melhorias para nossos servidores.

Agradeço em especial à equipe da secretaria Municipal de Educação. Aos diretores, professores, equipes de apoio e todos os parceiros da educação no ano se 2023, nosso muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando.

Parabéns a todos professores destaques do ano 2023″, ressalta Narciso Melo, Secretário de Educação.

Uma das Professoras contempladas expressou sua alegria em ser uma das destaques, “Sou professora na comunidade Nova Cintra, quero parabenizar minha equipe e a todas as pessoas que estão envolvidas na realização deste evento, e estou muito feliz pelo prêmio não esperava mas graças a Deus fui uma das privilegiadas e quero agradecer muito a cada um que me fez chegar até aqui”, disse a Professora Gleiciane Oliveira, destaque dos destaques.