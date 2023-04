Prefeitura de Rodrigues Alves anuncia que escolas urbanas da rede municipal terão vigilantes

As chuvas na região do Juruá influenciam a subida do volume do rio em Porto Walter. Na manhã desta terça-feira (11), o manancial registrou 10m e 18 cm, ultrapassando a cota de alerta na medição das 6h00min, segundo dados do boletim diário da Defesa Civil Municipal.

Medidas a curto, médio e a longo prazo já começaram a ser discutidas para serem implementadas visando minimizar possíveis danos que possam ocorrer em caso de uma alagação. O Prefeito César Andrade determinou o monitoramento in loco das áreas de risco no município.

“Nossa equipe está de prontidão para socorrer as pessoas. Quero tranquilizar a população rural, e dos bairros da zona urbana, e dizer que vamos prestar ajuda a todos que necessitarem”, garante o Prefeito.

A Defesa Civil Municipal fez monitoramento nesta manhã no Alto e Baixo Juruá. Na cidade, os bairros alagadiços também foram visitados. Os bairros afetados pela água até o momento são o 2º distrito, restinga, várzea e floresta.

“O monitoramento permite que a gente tenha um balanço real das possíveis necessidades que surjam. Também estamos fazemos orientações importantes a população dessas áreas. Estamos de prontidão”, diz Manoel Coelho, coordenador da Defesa Civil.