Prefeitura de Rodrigues Alves abre programação da Semana Cultural alusiva ao 30º aniversário do município

Após o comércio local receber uma dose de ânimo com o pagamento de 50% do 13º salário no mês passado, os servidores efetivos, provisórios e comissionados da Prefeitura de Porto Walter recebem os proventos de pagamentos do mês de julho entre os dias 21, 22 e 23.

O anuncio foi feito pelo Prefeito César Andrade nesta Terça-feira (19). O pagamento, vem com uma novidade aos Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde que receberão os salários reajustados com o valor de R$2.424 reais do novo Piso Nacional da categoria. Além do reajuste, a Prefeitura pagará o retroativo de maio e junho aos profissionais.

Segundo o Prefeito, a antecipação do pagamento será possível graças a responsabilidade e o equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas.

“Esses agentes passam a ganhar dois salários. Fico muito feliz de ver que nossa política de valorização dos servidores está contemplando mais categorias a cada dia. Quando um servidor é valorizado, ele trabalha com mais vontade”, enfatiza.

Os Agentes de Endemias e Agentes Comunitários de Saúde reconhecem a valorização.

“Uma verdadeira política de valorização. Vamos sentir no bolso que o município está nos valorizando, não apenas com palavras, mas sim com a gratificação merecida pelo nosso trabalho, que inclusive prestamos com muita dedicação”, agradecem os servidores.

CONFIRA O CALENDÁRIO DO MÊS DE JULHO

Dia 21/07/2022 – Quinta-feira;

Conselheiros Tutelares;

Gabinete do Prefeito;

Gabinete do Vice-Prefeito;

Procuradoria Jurídica;

Sec. de Administração;

Sec. de Agricultura;

Sec. de Assistência Social;

Sec. de Finanças;

Sec. de Meio Ambiente;

Sec. de Obras;

Sec. de Planejamento;

Dia 22/07/2022 – Sexta-feira;

Secretaria de Educação

Professores Efetivos;

Professores Provisórios;

Funcionários de Apoio (efetivos e provisórios);

Barqueiros;

Dia 23/07/2022 – Sábado

Funcionários da Secretaria de Saúde (efetivos, provisórios e cargos comissionados);

Enfermeiros;

Técnicos em Enfermagem;

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (será pago o Salário + o Retroativo referente aos meses de maio e junho de 2022 obedecendo ao novo Piso Nacional);