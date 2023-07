Prefeitura de Porto Walter vai beneficiar mais de 100 produtores com reabertura do ramal Gleba Minas

Os mais de 100 agricultores que vivem no PA Gleba Minas estão contentes com a chegada do maquinário da Prefeitura. Os serviços são executados pela Secretaria de Obras por meio da Operação Força Total.

O Prefeito em exercício, Guarsônio Melo e o Secretário de Obras, José Maria Branco acompanharam o início das ações. Guarsônio destaca a importância da reabertura.

“Estamos cumprindo a nossa missão de garantir que o produtor rural possa se deslocar, escoar seus produtos e fomentar a agricultura familiar. Estamos reabrindo os ramais para dar a segurança que o produtor precisa”, enfatizou.

A Secretaria de Obras já executou serviços de reabertura com melhorias de terraplanagem, construção de pontes e saídas d’agua nos acessos da Comunidade Besouro, Rio Juruá Mirim e São Francisco, que dá acesso a Comunidade Vitória. Segundo o Secretário, as equipes estão com duas linhas de serviços operantes no Ramal Gleba Minas e na Aldeia Shawanambá.

“Nós não estamos poupando esforços para aproveitar os dias de verão e reabrir os ramais. Seguimos com força total, e logo outros trechos vão receber nossas linhas de serviços com maquinário e operários”, garante o Secretário.