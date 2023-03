Prefeitura de Porto Walter vai beneficiar 3.553 alunos com distribuição de kits com material escolar

Estudantes da Ufac em situação de vulnerabilidade social e atingidos pela cheia vão receber auxílio de R$ 400 — Foto: Arquiv/Ufac

Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) em situação de vulnerabilidade social e que foram atingidos pela enchente dos igarapés e do Rio Acre vão ganhar uma bolsa de R$ 400 paga em parcela única como auxílio emergencial. A bolsa é ofertada por meio do Programa de Auxílio Emergencial e as inscrições iniciaram nessa segunda-feira (27) por meio de um formulário eletrônico.

Serão ofertados 100 auxílios. O aluno precisa apenas estar matriculado na universidade e cursando a primeira graduação, não estar vinculado a cursos de graduação de programas especiais, seja a distância ou planos de formação de professores, não estar inadimplente com qualquer programa de bolsa ou auxílio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), entre outros quesitos descritos no edital.

A Ufac informou que o resultado preliminar da seleção ocorrerá até dez dias após a inscrição.

“O Programa de Auxílio Emergencial tem por finalidade apoiar financeiramente o estudante regularmente matriculado em curso de graduação presencial em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de caráter emergencial e eventual, quando da impossibilidade de enquadramento nos prazos e programas de editais oferecidos regularmente pela Proaes, ou em situação de calamidade ou emergência pública oficialmente decretada pelos órgãos competentes ou verificação de vulnerabilidade socioeconômica que comprometa o acesso e a permanência do estudante na universidade”, destaca o edital.

Cerca de 1,9 mil pessoas estão desabrigadas por conta da cheia dos igarapés e do Rio Acre na capital. A estimativa é de que o número de desalojados seja acima de 4 mil pessoas. Rio Branco tem 34 abrigos em escolas com famílias atingidas pelas águas.

O rio passou da cota de transbordo, que é de 14 metros, na quinta-feira (23). Desde então, o manancial segue em alta e já atinge mais de 38 mil moradores de Rio Branco. Desde quinta, quando as chuvas intensas começaram a atingir a capital, já são mais de 260 milímetros, quase o total esperado para todo o mês, que é de 270,1 mm.

Estragos

Enquanto o rio Acre sobe e atinge vários bairros, os moradores dos locais atingidos pelos transbordamento dos igarapés contabilizaram os prejuízos. Nesses lugares o cenário deixado é de guerra.

Com a alta no nível do rio e mais famílias atingidas, o abrigo montado no Parque de Exposições Wildy Viana foi ativado e para receber desabrigados.

No domingo (26), os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff, chegaram ao Acre para um sobrevoo pelas áreas alagadas. Eles percorreram os bairros, conversaram com moradores e garantiram a liberação imediata de R$ 1,4 milhão para ajuda humanitária.

Quatro municípios acreanos decretaram situação de emergência: Rio Branco, Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. No sábado (25), o governo federal reconheceu a situação de emergência em Rio Branco por causa dos estragos causados pelas chuvas.

O coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, explicou que as equipes de resgate e assistência ainda não autorizaram o retorno dos moradores desabrigados pela enxurrada dos igarapés para casa.

Alerta temporal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda (27) um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas em todo o Acre que é válido até às 10h desta terça (28).

A previsão é de chuva com 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm no dia, com ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Ainda de acordo com o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Veja as instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Rio Acre segue em alta na capital acreana — Foto: Cássius Afonso/Rede Amazônica