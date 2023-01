Prefeitura de Porto Walter reforça sua frota de veículos ao adquirir um caminhão prancha

A prefeitura de Epitaciolândia por meio da secretaria Municipal de Cultura e Esportes promoveu no último sábado (07), a final do campeonato de futebol da comunidade Fortaleza no seringal Filipinas.

Foram dois meses de campeonato que reuniu vários times de comunidades circunvizinhas.

“Durante dois meses nós estivemos organizando esse campeonato aqui no Seringal Filipinas com a participação das comunidades vizinhas. O prefeito tem sempre buscado valorizar o esporte e a cultura no nosso município e, portanto somos gratos”, Sublinhou Joãozinho Ferreira Secretario municipal de esportes.

Ao Todo 08 equipes participaram do Campeonato, o campeão foi o time Cartex, depois de uma partida emocionante ganhando de 5 x 2 do time Juventus. Na oportunidade também foi realizado um torneio com os times femininos.