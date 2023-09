Prefeitura de Porto Walter reforça atendimento na atenção básica com a chegada de médicas

Em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil, que se celebra nesta quinta-feira, 7, a Prefeitura de Brasileia realizou na noite desta quarta-feira, 06, o tradicional desfile Cívico e Militar com o tema: “Verás que um Filho Teu Não Foge à Luta“. Na avenida Geni Assis, centro da cidade.

Participaram Prefeita Fernanda Hassem, Vice- Prefeito Carlinhos do Pelado, Presidente da Câmara de Brasileia Marquinhos Tibúrcio, Vereador Lessandro Jorge, Secretária de Educação Francisca Oliveira e demais secretários municipais, Prof. Cecília representando Núcleo de Educação e os Gestores das Escolas Estaduais e Municipais. E as autoridades militares Comandante da Companhia Especial de Fronteira Cap. Onofre, Comandante do 5° Batalhão da PM no Alto Acre Major Wallace, Comandante do 5° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Fronteira Capitão Ricardo Moura. As autoridades eclesiásticas foram representadas pelo Padre Robson Eudes da Paróquia Nossa Senhora das Dores e o Pastor Mário Gilson Presidente da Associação de Ministros e Pastores de Brasileia e Epitacioândia.

Diante de centenas de pessoas, o Exército Brasileiro abriu o desfile militar, na sequência o desfile cívico com Banda de Percussão da Escola KJK ( Banpek), Loja Maçônica Tereza Cristina, Secretaria Municipal de Educação, Escolas Estaduais Getúlio Vargas, Escola Rural Valéria Bispo Sabala, Manoel Fontinele de Castro, Instituto Odilon Pratagi, Maria das Graças Rocha, Escola Tempo Integral Kairala José Kairala e o Clube de Desbravadores da Igreja do 7° dia em Brasileia.

Como parte das atividades alusivas a independência, a Prefeitura de Brasileia realizou o Projeto Rede Brasileira Urban95 cidades das crianças, Quadrangular de Futebol de Campo do Alto Acre, Exposição do Exército Brasileiro, desfile Cívico Militar, e o jogo da Independência que acontece nesta quinta-feira no Parque Centenário a partir das 18h.

O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, por que faz memória um dos principais acontecimentos da nossa história: A nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início a nossa trajetória como nação independente.

De acordo com a prefeita Fernanda Hassem, o município segue as tradições e todos os anos realiza o desfile de 7 de setembro. “ Eu quero agradecer, principalmente a população de Brasiléia, todas as vezes que convidamos, a comunidade vem, e a praça hoje está cheia, de pessoas daqui, de Epitaciolândia, e Cobija, agradeço ao exército brasileiro, as escolas que desfilaram, as autoridades civis e eclesiásticas que atenderam nosso convite e vieram prestigiar o desfile. O Brasil é um país imenso, com muita diversidade, que há muito por se fazer. E cabe a cada um de nós, cidadãos brasileiros, fazermos a nossa parte”. Destacou

Capitão Ricardo Moura, Comandante do Corpo de Bombeiros afirma que eventos cívicos ajudam a manter as tradições do povo brasileiro e relembrar o momento de conquista do nosso país.

O Presidente da Câmara de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, fala a respeito da atividade. “ Nesta data que o Brasil completa 201 anos de independência, agradeço ao convite da prefeita Fernanda Hassem para participar desse momento importante, com desfile cívico e presença de alunos das escolas , professores, coordenadores e autoridades de segurança”. Ressaltou.