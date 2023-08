Prefeitura de Porto Walter realiza itinerante que vai atender ribeirinhos em 8 dias de ações na zona rural

G1 Acre – Um mutirão de cirurgias oncológicas que estava previsto para acontecer neste fim de semana em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi suspenso por falta de anestesista na maternidade do município.

Muitas pacientes que já estavam internadas no local aguardando pelas cirurgias oncológicas foram informadas sobre o cancelamento.

Segundo Rafael Gomes, assessor técnico da coordenação do Juruá, Tarauacá e Envira, houve vários fatores para que essa suspensão acontecesse. Ele também diz que a unidade segue sendo assistida em procedimentos de urgência e emergência.

“Está acontecendo a mudança da empresa. Por esse motivo, existem alguns detalhes internos, burocráticos da empresa, para que eles atendam a demanda do estado, que é tanto eletivo, quanto urgência e emergência, que a maternidade está sendo assistida nesse procedimento de urgência e emergência”, afirma.

Ainda segundo Gomes, já há tratativas para que o mutirão seja realizado em setembro. Uma nova data será anunciada.

“Não tem uma data específica, mas acredito que a coordenação e a secretaria estão trabalhando para que em setembro já retorne”, finaliza.