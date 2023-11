Prefeitura de Porto Walter realiza itinerante médico no Rio Cruzeiro do Vale e atende 380 pacientes

Mais uma vez a equipe do Programa Saúde Itinerante, da Secretaria de Saúde de Porto Walter se deslocou ao interior do município a fim de oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico com assistência farmacêutica aos ribeirinhos. A comunidade Boa Vista, no Rio Cruzeiro do Vale, foi a localidade sede da ação.

Cerca de 380 pacientes receberam procedimentos em consultas médicas, assistência farmacêutica, odontológica, de enfermagem, pré-natal, aferição de pressão e vacinação, no Domingo (19).

“A nossa preocupação é promover inclusão social, aproximar os serviços das pessoas e prestar um bom atendimento. Nossa principal motivação na Saúde é ver o paciente bem assistido, fazendo o tratamento recomendado e livre de qualquer doença”, disse a Secretária Ana Flávia Melo.

Segundo o Prefeito e o vice que estiveram no Itinerante, o trabalho do programa é gratificante, pois leva atendimento as pessoas, que na maioria das vezes não tem condições de vir a cidade realizar um tratamento, diminuindo o tempo de espera.

Francisca Silva, de 52 anos, recebeu atendimento. Ela agradece a ação e reconhece o trabalho oferecido. “O que mais me chama atenção é que a gente se consulta, e sai com o remédio na sacola. Porque nada ia adiantar, se não tivesse o remédio para tratar a doença. Esse programa da Prefeitura veio em bora hora para a nossa comunidade”, reconhece.