Prefeitura de Porto Walter realiza formatura de crianças da Educação Infantil no município

Assessoria – Visando levar melhor comodidade para a população, a Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE entregaram nesta segunda-feira, 18, a sala de coleta para exames laboratoriais no Centro de Saúde José Cândido de Mesquita.

A atividade contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes acompanhado do Secretário de Saúde Sérgio Mesquita, que agradeceram a parceria e parabenizaram o empenho da equipe da saúde que segue inovando para melhor atender a população.

As coletas ocorrerão todas as segundas, quintas e sextas-feiras das 7h às 8h30, e contemplará mais de 25 tipos de exames laboratoriais, sem que o morador Epitaciolandense precise se deslocar até o Hospital Regional.

Participaram da atividade também o Enfermeiro Pablo coordenador Regional de Saúde, Dra. Andréia Vasconcelos representante da Sesacre na região do Alto Acre e a Técnica em Laboratório da Unidade de Saúde Elizabete Aquino, servidores, coordenadores das UBS’s do município.