Prefeitura de Porto Walter realiza encerramento das ações de saúde com prevenção e cuidado

A Secretaria de Saúde promoveu neste Sábado (28), um conjunto de ações em parceria com a Assistência Social, que marcam o encerramento do Outubro Rosa. Os serviços foram ofertados na academia da saúde.

Mulheres e idosos participaram da gama de atendimentos que foram desde atendimento odontológico, entrega de fardamento aos idosos do grupo de atividades físicas, sorteio de prêmios, aferição de pressão, teste de glicemia, serviços de beleza com manicure e pedicure até palestras e café da manhã.

Durante o mês, que é dedicado a Saúde da Mulher com orientações de cuidado e prevenção ao câncer do colo de útero e de mama, a Secretaria de Saúde promoveu atendimento especializado com orientação e realização de PCCU a mulheres da cidade.

Dona Maria José, de 54 anos agradece as ações. “Fiz o exame de PCCU na UBS, e vim para o encerramento. Cuidei da saúde e ainda ganhei prêmios. Muito obrigado a gestão”, disse.

A ação com presença de mais de 150 mulheres contou com a presença do Prefeito em exercício, Guarsônio Melo, da Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo e da vereadora Cleide Silva, que destacaram a importância e necessidade das ações.