Prefeitura de Porto Walter realiza atualização cadastral de beneficiários do bolsa família na zona rural

Com a nova política socioassistencial do Governo Federal, os profissionais do Cadastro Único da Secretaria de Assistência Social de Porto Walter deram início na manhã desta sexta-feira (24) na Comunidade Nazaré, no Baixo Juruá, a atualização cadastral de dezenas de famílias do Programa Bolsa Família.

O atendimento teve o objetivo de apresentar as condicionalidades, critérios e sistemas do programa. Os técnicos sociais também fizeram uma revisão cadastral, conforme destaca a Secretária Nagela Amorim, que acompanhou a ação.

“Essas visitas são necessárias porque na maioria das vezes as famílias não possuem condições de ir até a sede do município e atualizar seu benefício já que às vezes o dinheiro do benefício supre apenas as demandas da casa, então se o cidadão não pode procurar o atendimento a gente vai levar até ele”, garante.

A gestora destaca que o município possui uma taxa de atualização de 87,39%, ultrapassando a média nacional que se encontra em 81,25%. O município já vem realizando as atividades de cadastramento e possui, segundo dados de janeiro de 2023:

2.476 famílias inseridas no Cadastro Único;

2.119 famílias com o cadastro atualizado nos últimos dois anos;

2.307 famílias com renda até ½ (meio) salário mínimo; e

2.016 famílias com renda até ½ (meio) salário mínimo com o cadastro atualizado.

“Esses dados representam a seriedade e o comprometimento que estamos tendo com a política assistencial da gestão do Prefeito César Andrade”, finaliza.

