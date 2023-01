Prefeitura de Porto Walter realiza a formatura dos alunos da escola Helena Nobre

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria de Educação realizou na noite deste Sábado (07), na Comunidade Besouro, a formatura de 07 alunos da Escola Helena Nobre.

Participaram da solenidade, o Prefeito César Andrade, o vereador Rosildo Cassiano, o Coordenador Geral de Ensino da SEMEC, Magno Ramos, que representou o Secretário de Educação Ericson Araújo, além professores e servidores da escola.

Na solenidade, o Prefeito parabenizou os formandos. “O direito a educação não é apenas um direito de aprender, é fazer com que os alunos cresçam com valores. Por isso, desejo sucesso nessa etapa vencida, e digo, não parem por aqui, vocês precisam construir um futuro promissor, e podem contar com nossa gestão para gerar mais oportunidade”, disse.

Já o Coordenador Geral, Magno Ramos destacou o orgulho que o município tem pelos investimentos realizados na Educação. “Todos os alunos aqui presentes são a esperança de um mundo melhor. E Porto Walter está dando uma parcela significativa nessa construção, através de inúmeros investimentos e ações na educação, o que torna possível um ensino de qualidade”, disse.