Prefeitura de Porto Walter participa de reunião da CIR e alinha ampliação de exames e atendimento do TFD

A prefeitura municipal de Porto Walter, através da secretária de Saúde, Ana Flávia Melo participou nesta quinta-feira (27), do encontro da Comissão Intergestora Regional (CIR), em Cruzeiro do Sul, visando fortalecer e ampliar as ações do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) e otimizar a realização de exames por meio do Sistema de Regulação – SISREG.

Durante o encontro, Ana Flávia destacou a importância da parceria entre Prefeitura e Estado. “Hoje, os pacientes conseguem agendar consultas, cirurgias e exames em Porto Walter através do TFD, da sala que mantemos com profissionais. Antes, o paciente tinha que ir à Cruzeiro, marcar o procedimento, retornar e depois ir de novo. E hoje, a realidade é outra, possibilitamos todo o suporte necessário a quem quer que seja”, disse a Secretária.

A iniciativa com os secretários municipais do Estado busca reduzir o tempo de espera e garantir um atendimento mais eficiente aos pacientes que necessitam de cuidados especializados.