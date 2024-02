Prefeitura de Porto Walter instala starlink na comunidade 3 Bocas: “Promessa cumprida”

Assessoria – O Prefeito Sérgio Lopes, recebeu nesta terça-feira, 6, a Defensora Pública Geral, Simone Santiago, à Sub-defensora Geral, Juliana Marques para a assinatura do termo de doação de um terreno para a Construção da Sede da Defensoria Pública em Epitaciolândia.

Na ocasião foi assinado e concretizado a doação do terreno que fica no bairro aeroporto para em breve as obras da construção do prédio iniciarem. O ato contou com a presença também o Defensor de Epitaciolândia Pedro Veloso, a Secretária de Administração Regiane Moreira, os vereadores Francisco das Chagas “Pantico”, José Antônio “Nego, Marcos Ribeiro e Rosimar Menezes. O ato de assinatura aconteceu no gabinete do prefeito

O projeto de Lei foi aprovado na última quinta-feira, 1º, em sessão extraordinária da Câmara Municipal de Epitaciolândia. O empenho dos vereadores, que aprovaram a doação do terreno com 7 votos favoráveis, foi fundamental para dar celeridade ao projeto de construção, que deverá iniciar ainda no primeiro semestre deste ano.