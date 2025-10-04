Prefeitura de Porto Walter inicia obra de construção de porto de embarque no bairro Floresta 

A Prefeitura de Porto Walter iniciou a construção de um novo porto de embarque no Bairro Floresta, atendendo a uma reivindicação apresentada pela vereadora Cleide Silva, neste Sábado (04).

O espaço é de grande importância para a comunidade, pois é utilizado diariamente para o embarque e desembarque de ribeirinhos, além do transbordo de produtos que abastecem famílias e comércios locais.

A obra se tornou necessária após o desbarrancamento ocorrido na área, que comprometeu a estrutura anterior e trouxe dificuldades para quem depende do porto no dia a dia.

O prefeito César Andrade, o vice-prefeito Guarsonio Melo, a vereadora Cleide Silva e secretários municipais estiveram no local acompanhando os serviços, reforçando o compromisso da gestão em garantir infraestrutura e segurança para a população.