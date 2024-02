Prefeitura de Porto Walter entrega duas novas escolas no Cruzeiro do Vale, fortalecendo a educação

Em meio aos desafios enfrentados pelos agricultores locais e as famílias do bairro da Restinga, uma iniciativa da Defesa Civil Estadual e a Prefeitura está trazendo alívio e esperança em Porto Walter. Neste Sábado (17), o Prefeito César Andrade entregou 101 cestas básicas aos agricultores no Mercado Municipal e aos moradores da Restinga.

Com os eventos climáticos extremos, muitos agricultores e famílias em vulnerabilidade social têm enfrentado dificuldades adicionais. Em resposta a essa situação crítica, o município foi beneficiado com 700 cestas básicas pela Defesa Civil do Estado, que estão sendo entregues desde a semana passada.

Em entrevista, Dona Ivete, uma agricultora beneficiada pela iniciativa, expressou sua gratidão. “Essa ajuda chegou em um momento crucial. Com todas as dificuldades que enfrentamos, essas cestas básicas não são apenas alimentos, são um sinal de solidariedade e apoio a comunidade”, destacou.

O Prefeito César Andrade, elogiou a iniciativa destacando a importância de apoiar os agricultores e ajudar as famílias carentes. “Eles são verdadeiros heróis que nos alimentam diariamente. É nosso dever, como gestor público, garantir que eles tenham o suporte necessário para superar os desafios que enfrentam”, disse.

As entregas são coordenadas pela Defesa Civil Municipal e pela Secretaria de Agricultura, e são acompanhadas por Secretários Municipais e vereadores.