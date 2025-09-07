Prefeitura de Porto Walter encerra Agosto Dourado com serviços gratuitos na Comunidade Vitória

A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, realizou neste sábado (6) o encerramento da campanha Agosto Dourado na Comunidade Vitória. O evento reuniu dezenas de moradores e ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à saúde, cidadania e bem-estar.

Durante a programação, a população teve acesso a testes rápidos, palestras educativas, vacinação, atendimento médico e atualização do cadastro do Bolsa Família. Também foram disponibilizados serviços de manicure, pedicure e sobrancelha, além da entrega de brindes e sorteio de prêmios.

Segundo o prefeito César Andrade, que esteve acompanhado do vice Guarsonio Melo, secretários e vereadores, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em levar serviços de qualidade às comunidades rurais, garantindo atenção integral às famílias e ampliando o acesso às políticas públicas.

Maria José, de 34 anos, foi uma das primeiras a chegar ao evento. Para ela, a ação foi um sucesso:

“Muitos serviços gratuitos disponíveis. Eu aproveitei e fiz exames, renovei minha autoestima e conheci outros serviços. Parabéns a todos”, relatou.