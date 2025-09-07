Tudo Sobre Política II
Prefeitura de Porto Walter encerra Agosto Dourado com serviços gratuitos na Comunidade Vitória
Ação levou saúde, cidadania e bem-estar para dezenas de moradores, reforçando o compromisso da gestão com as comunidades rurais
A Prefeitura de Porto Walter, por meio das Secretarias de Saúde e Assistência Social, realizou neste sábado (6) o encerramento da campanha Agosto Dourado na Comunidade Vitória. O evento reuniu dezenas de moradores e ofereceu uma série de serviços gratuitos voltados à saúde, cidadania e bem-estar.
Durante a programação, a população teve acesso a testes rápidos, palestras educativas, vacinação, atendimento médico e atualização do cadastro do Bolsa Família. Também foram disponibilizados serviços de manicure, pedicure e sobrancelha, além da entrega de brindes e sorteio de prêmios.
Segundo o prefeito César Andrade, que esteve acompanhado do vice Guarsonio Melo, secretários e vereadores, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em levar serviços de qualidade às comunidades rurais, garantindo atenção integral às famílias e ampliando o acesso às políticas públicas.
Maria José, de 34 anos, foi uma das primeiras a chegar ao evento. Para ela, a ação foi um sucesso:
“Muitos serviços gratuitos disponíveis. Eu aproveitei e fiz exames, renovei minha autoestima e conheci outros serviços. Parabéns a todos”, relatou.
Prefeitura inicia construção do Plano Plurianual (PPA) ouvindo comunidades rurais em Porto Walter
A Prefeitura de Porto Walter deu início à construção do Plano Plurianual (PPA) com um encontro comunitário na Comunidade Besouro para ouvir a população rural sobre as prioridades do município.
A iniciativa tem como objetivos promover a participação social no levantamento das demandas e necessidades da cidade, coletar sugestões que subsidiem o diagnóstico municipal e assegurar a transparência no planejamento das políticas públicas, com o acompanhamento de Secretários Municipais e a Câmara de Vereadores.
No encontro, lideranças comunitárias, religiosas, agricultores e lideranças indígenas agradeceram à Prefeitura pela oportunidade. “É justo construirmos juntos as ações, programas e metas. O prefeito acertou quando decidiu realizar essa ação porque aproxima o poder público de quem mais precisa que as ações cheguem”, disseram.
O prefeito destacou que a construção participativa do PPA é fundamental para aproximar a gestão da população: “Queremos um planejamento que nasça da escuta das comunidades, refletindo as verdadeiras necessidades do nosso povo”, afirmou.
