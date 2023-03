Prefeitura de Porto Walter define início do ano letivo e alinha formação de gestores e professores

Reconhecendo a valorosa contribuição que a atual gestão tem dado a Educação Municipal, e mesmo no âmbito estadual com parcerias e apoio, os formandos 2022 da Escola Borges de Aquino concederam ao Prefeito César Andrade o título de Patrono do evento.

Ao todo 41 alunos colaram grau. No total, 10 personalidades foram agraciadas com honrarias. O vice-prefeito Guarsonio Melo participou do evento ao lado das demais autoridades.

O Prefeito e o Deputado Zezinho Barbary foram os principais homenageados e ocuparam posição de honra durante a cerimônia realizada na Quadra Aderlan da Silva. O Prefeito parabenizou os formandos, e aproveitou o discurso para enaltecer o trabalho que a gestão da escola e os professores desempenharam ao longo do ano letivo.

“Todos sabemos que educar não é fácil. Mas os professores dão o máximo e não é à toa que temos bons profissionais, e bons alunos prontos para o mercado de trabalho”, disse.

Pelo segundo ano consecutivo o gestor irá nomear no quadro de funcionários da Prefeitura o aluno (a) laureado (a), que é o discente com desempenho destacado durante sua formação. Nesse ano a aluna destaque foi a formada Islana.

“Com essa oportunidade de emprego a gente reafirma o compromisso com a Educação e incentivamos que mais alunos se destaquem”, disse.

Na oportunidade, a Coordenadora local da SEE, Fabiana Pedrosa, e a Diretora Ivania Ferreira aproveitaram para destacar as parcerias e agradecer publicamente ao Prefeito e o vice pela parceria.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: O ..da República é um museu histórico cuja sede é o Palácio do Catete, situado no bairro do Catete, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. O Palácio do Catete é um importante exemplar da arquitetura neoclássica brasileira do final do século XIX. A missão do Museu da República é preservar, investigar e comunicar os objetos e documentos que testemunham a memória e a história da forma de governo republicana no Brasil. Integra a estrutura do Instituto Brasileiro de Museus, autarquia federal vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.