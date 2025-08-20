Prefeitura de Porto Walter dá passo histórico com criação do Sistema Municipal de Educação

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), deu um passo histórico ao instituir o Sistema Municipal de Educação, já sancionado pelo prefeito César Andrade. A iniciativa consolida a autonomia da rede de ensino e fortalece as políticas públicas do setor.

Com a criação do Sistema, o município passa a dispor de instrumentos próprios de organização, planejamento e avaliação da educação, alinhados às diretrizes estaduais e nacionais, mas adaptados às necessidades locais. A medida permitirá maior eficiência na gestão e acompanhamento do Plano Municipal de Educação (PME), garantindo metas e estratégias adequadas à realidade de Porto Walter.

Segundo a SEMEC, o Sistema Municipal de Educação representa um marco para a gestão escolar, pois estabelece um modelo de governança participativa e democrática, no qual a comunidade escolar, gestores e sociedade civil terão voz ativa na formulação das políticas educacionais.

“Com o Sistema Municipal de Educação, Porto Walter assegura mais autonomia e planejamento estratégico para investir em qualidade de ensino, inclusão e valorização da educação. É um avanço que marca a história do nosso município na gestão do prefeito César”, destacou Ericson Araújo, secretário de Educação.