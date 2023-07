Prefeitura de Porto Walter combate insegurança alimentar com cardápio diversificado em escolas

Desde o ano de 2022, que as escolas das zonas urbana e rural de Porto Walter recebem produtos da agricultura familiar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Atualmente, 84 produtores rurais fornecem alimentos para os mais de 3 mil alunos da rede municipal, garantindo merenda nutritiva.

Os itens que compõem o cardápio são agregados com produtos industrializados. Os agricultores fornecem 54 tipos de produtos, especificados na chamada pública, entre feijão, farinha de mandioca, couve, polpas de frutas, galinha caipira, alface, açaí entre outros.

A Secretaria de Educação busca por meio do programa garantir alimentação saudável aos alunos que mais necessitam. Trata-se de um esforço da Prefeitura para combater a insegurança alimentar, um problema crítico em todo o Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

Para Maria de Jesus, mãe de estudante, as refeições servidas nas escolas são de qualidade. “O meu filho sempre chega em casa dizendo que a comida é maravilhosa e a alimentação é equilibrada. Não temos nada a reclamar, apenas agradecemos pela atenção dada aos nossos filhos na escola”, afirma.

As refeições são organizadas e planejadas pela equipe de nutrição da SEMEC. De acordo com os profissionais, a diversificação da merenda escolar veio reforçar o Pnae e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos. Hoje, esses estudantes têm garantido maior percentual das necessidades nutricionais preconizadas por meio do lanche oferecido nas escolas.

O Secretário de Educação, Ericson Araújo, afirma que a prioridade da gestão é pela qualidade do ensino e pelo bem-estar dos estudantes. “São ações que reforçam a atenção e o cuidado que a gente tem tido com o presente e o futuro de nossos estudantes. Os alunos são nossa prioridade”, assegura o gestor.