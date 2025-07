Prefeitura de Porto Walter celebra conclusão da reabertura do ramal São Francisco com churrasco comuninitário

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, está atuando ativamente durante todas as noites da Expoacre Juruá, focando na organização do transporte público e no controle do fluxo de veículos. Essa ação é uma colaboração com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e a Polícia Militar.

Composta por 20 agentes de trânsito, a equipe tem se dedicado à gestão de todo o tráfego e à conscientização da população, por meio da distribuição de panfletos informativos sobre segurança no trânsito.

Jonas Lima, secretário da pasta, destacou a importância do trabalho realizado. “Durante todas as noites, especialmente na noite do show de Gustavo Lima, já esperávamos um aumento no fluxo de veículos. Em todas as noites, o trânsito se mantém tranquilo, garantindo a segurança necessária. Estamos utilizando cerca de 20 servidores diariamente para fiscalizar e educar sobre o trânsito, além de zelar pelo espaço destinado ao transporte público. A rodovia, que possui quatro faixas, opera normalmente, com duas faixas em cada sentido, o que proporciona segurança e fluidez”, afirmou.