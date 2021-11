Prefeitura de Porto Walter assina convênio para fortalecer ações de saúde aos ribeirinhos

O prêmio Espírito Público, escolhe entre milhares de programas e projetos de todo Brasil, aqueles que mais se destacaram na transformação da realidade local. A Prefeitura de Marechal Thauamnturgo, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, chamou atenção por oferecer refeições na merenda escolar de maneira saudável, dando prioridade aos alimentos que são retirados da agricultura familiar.

A escolha do vencedor entre os seis programas selecionados, acontece por votação virtual e qualquer pessoa pode votar. Marechal Thaumaturgo é a única cidade da Região Norte entre os seus finalistas do prêmio.

A Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo gesta o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no âmbito, da Secretaria de Educação com a finalidade de contribuir para o crescimento, desenvolvimento da aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições elaboradas com alimentos adquiridos da agricultura familiar e de povos tradicionais (ribeirinhas, quilombolas e indígenas), e assim, garantir o atendimento das necessidades nutricionais no ambiente escolar do município de Marechal Thaumaturgo.

De forma complementar a gestão do Programa no município tem como objetivo incentivar por meio da geração de renda, a permanência das famílias ribeirinhas, assentados da Reforma Agrária, moradores da Reserva Extrativista do Alto Juruá e Indígenas na Unidade de Produção Familiar – UPF. Para tanto, a prefeitura oferece apoio técnico aos agricultores no diagnóstico de sua cadeia produtiva e orientação técnica para participação de um chamamento público, viabilizando a entrada de recursos nessas comunidades, ao adquirir diretamente os gêneros alimentícios produzidos de forma sustentável.

Principais Resultados

O Programa atendeu ao longo desses anos mais de 30 Escolas na Zona Urbana e Rural totalizando 5.070 alunos matriculados e contemplando de forma direta e indireta, mais de 200 famílias que fornecem gêneros alimentícios da agricultura familiar para o município.

Atuação na pandemia

Com as aulas remotas o acesso às refeições foi garantido pela prefeitura, que planejou e executou a logística de entregas dos gêneros alimentícios, de acordo com o cardápio escolar, não comprometendo assim, o acesso a alimentação saudável pelos alunos matriculados e sua família, bem como escoamento de produtos dos agricultores familiares evitando também desperdícios.

Só neste ano a gestão do programa garantiu a entrega de 1.865 kits feitos com a compra de Produtos da Agricultura Familiar.

Click aqui para votar: Premio Espirito Público

